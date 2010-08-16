В Украине формируются три основных потока — «Семья, Юра Енакиевский и Ринат». Об этом пишет в авторской статье «Слабость «сильных» журналистка Юлия Мостовая ("Зеркало недели").

«Люди, конечно, еще надеются, еще боятся, но они не слепые... Пусть им пока не рассказывают по телевизору: что на высочайшем уровне дана команда сформировать в стране три основных потока — «Семья, Юра Енакиевский и Ринат»; что от мэров губернаторы требуют дань, и не только электоральную; что бабушки оплатят миллиарды для Фирташа и его партнеров; что немцы получают от России газ по 110—150 долл., а болгары, которые подписали с Россией столь же кабальный договор по столь же кабальным ценам, что и Тимошенко, сменили правительство, разорвали договор с Россией и теперь получают газ на 90 долл. дешевле, чем мы; что дороги у нас строятся по 80 млн. грн. за километр, а зерно из Аграрного фонда продается по 800 грн. Но людям не нужен телевизор для того, чтобы знать от родственников, знакомых либо по собственному опыту — нигде объем взяток, установленных помаранчевой властью, не упал. А кое-где даже вырос. Кто-то унял аппетиты милиции, таможни, пожарных, чиновников, медиков, учителей? И при этом, разъезжая по свежезаасфальтированным «звериным тропам» на «мерседесах» и «кадиллаках», в складчину подаренных подчиненными, власть хочет, чтобы люди с восторгом начали платить налоги?» - спрашивает в материале журналистка.

Мостовая утверждает, что сегодняшняя власть слаба как никогда. "... Прошло семь месяцев, а реформы в Украине так и не начались. Меморандум МВФ — акт о капитуляции. И не только потому, что нынешнее правительство, равно как и предыдущее, латает дыры за счет внешних заимствований, и это при том, что сильно-сильно высокопоставленный налоговик шепотом сообщает: «В тени - не 30, не 50, а все 90 процентов экономики».