Глава миссии Украины при НАТО рассказал, о чем говорит отсутствие военных Франции и Германии на параде

Отсутствие военных Франции и Германии на параде ко Дню Независимости Украины свидетельствует о слишком осторожной позиции этих стран в переговорном процессе по украинской ситуации, заявил в эфире Радио Свобода глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Читайте такжеУкраина готова дать жесткий военный отпор агрессору, если он попытается пойти в наступление - Порошенко «Франция и Германия, которые все эти годы серьезно пытаются найти путь (прекращение российской агрессии - ред.), учитывали это в своих расчетах - приезжать на этот раз или нет . По моему мнению, это слишком осторожная позиция. И некоторые страны, которые тоже вовлечены впереговоры - такие, как США,Канада и европейские страны, - все равно считают, что надо продемонстрировать поддержку украинской независимости и суверенитета. Мы не говорим, что Украина с Россией не могут поделить остров или что-то, мы говорим о том, что на нашей территории идет война и мы должны защищать свой народ», - сказал дипломат.

«Несколько лет назад, когда был парад в России, туда были приглашены, кто мог приехать. Тогда даже Северная Корея отказалась. Тогда были китайцы и пару стран из Средней Азии. Мы тоже приглашаем наших партнеров. И наши партнеры, в отличие от России, очевидны. Мы хотели, чтобы народ видел, кто стоит рядом с Украиной», - отметил Пристайко, который также является первым заместителем главы МИД Украины.

В параде ко Дню Независимости Украины 24 августа приняли участие военные девяти стран-членов НАТО. Среди них, в частности, США, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Великобритания.