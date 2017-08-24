Подразделения ВСУ впервые примут участие в военных учениях стран "Вышеградской четверки"

Подразделения Вооруженных сил Украины впервые в своей истории примут участие в военных учениях стран «Вышеградской четверки». Такая договоренность достигнута между президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Польши Антони Мацеревичем, сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко поблагодарил Мацеревича за личное присутствие на параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины и высоко оценил участие подразделения польского войска в праздновании, что стало «историческим днем для украинско-польской дружбы».

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Глава государства отметил конструктивность и интенсивность диалога между оборонными ведомствами двух государств, в частности, эффективное сотрудничество в рамках украинско-польско-литовской бригады ЛитПолУкрбриг. По словам Порошенко, это является практическим наполнением стратегического характера партнерства между странами.

Порошенко и Мацеревич обсудили вопросы дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, а также вопросы активизации участия Украины в совместных многонациональных тренировках.

«Европа без Украины не будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане, - подчеркнул Мацеревич. - Польша была, есть и будет вместе с Украиной, потому что ваша страна защищает Европу».

Глава польского оборонного ведомства подтвердил, что Польша и в дальнейшем неуклонно будет поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом вопрос расширения оборонных возможностей Украины.