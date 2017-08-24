Военный парад в Киеве: вместе с украинцами по Крещатику прошли бойцы из армий стран-союзников (фоторепортаж)

На Крещатике в центре Киева по случаю 26-й годовщины Независимости Украины состоялось торжественное прохождение войск.

Как передает корреспондент УНИАН, в параде участвовали участники и ветераны антитеррористической операции, лицеисты и курсанты высших военных заведений.

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Также по Крещатику шагали сводный батальон Сухопутных войск Украины, морские пехотинцы, высокомобильные десантные войска, воины-танкисты, бойцы Сил специальных операций, разведчики, воины-связисты, военнослужащие Национальной гвардии, пограничники, сводное подразделение Службы безопасности Украины и военнослужащие Отдельного полка президента Украины.

Вместе с ними по главной улице столицы прошли военнослужащие армий стран-партнеров Украины: Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и США.

Кроме того, в параде приняли участие военнослужащие совместной Литовско-Польско-Украинской бригады и сводный оркестр Нацгвардии Украины.