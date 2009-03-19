Партия регионов обиделась: Шамшур отказался встретиться с фракцией

Кандидат на должность министра иностранных дел Олег ШАМШУР отказался от встречи с фракцией Партии регионов и поэтому эта политическая сила не будет поддерживать его на эту должность.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщила член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она отметила, что представители фракции Партии регионов предлагали О.ШАМШУРУ провести сегодня соответствующую встречу. «Но господин ШАМШУР нам перезвонил и сказал, что у него нет времени сегодня с нами встретиться», - сказала она.

По словам А.ГЕРМАН, такие действия О.ШАМШУРА вызывают удивление. «Если дипломат себя так ведет сейчас, то можно представить, что будет, когда он станет министром», - сказала народный депутат.

Она также сообщила, что фракция Партии регионов не будет принимать участия в голосовании по увольнению и назначению отдельных министров. «Мы можем голосовать только за увольнение всего правительства», - сказала она.