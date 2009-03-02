Пенсионный фонд расскажет пенсионерам, в какие банки не ходить

Пенсионный фонд будет информировать пенсионеров о проблемных и ненадежные банках, чтобы избежать задержек при выплате пенсий через такие финучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на слова председателя правления ПФ Алексея Зарудного.

"Ведется работа по информированию пенсионеров о существовании проблемных и ненадежных банков в каждом городе и районе. Мы информируем пенсионеров о том, что не будем проводить финансирование через такие проблемные банки. Мы информируем людей, чтобы они получали пенсии через почту или через другой надежный и своевременно выполняющий свои обязательства банк", - сказал он.

Зарудный отметил, что Пенсионный фонд, Кабмин и НБУ принимают меры по недопущению несвоевременной выплаты банками пенсий.

Он также подчеркнул, что фонд своевременно перечисляет средства на банковские счета для выплат пенсий.

Сейчас, по данным Пенсионного фонда, более 30% пенсионеров получают пенсии через 94 банка.

Украинская правда