В результате наезда микроавтобуса на остановку в Львовской области погибли пять пассажиров - ОГА

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, еще двое жителей села Ясынив получили тяжелые травмы.

Люди, которые находились на остановке общественного транспорта, не пострадали.

Читайте такжеВо Львовской области автомобиль въехал в остановку: пятеро человек погибли, двое травмированы«Водитель микроавтобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бетонной остановкой транспорта. На месте происшествия погибли пять пассажиров микроавтобуса, из них четверо жителей села Ясынив в возрасте 20 - 23 лет и 35-летний житель Львова. 27-летний водитель и 21-летний пассажир микроавтобуса, жители села Ясынив, госпитализированы в реанимационное отделение Бродовской ЦРБ», - отмечается в сообщении.