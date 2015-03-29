В результате наезда микроавтобуса на остановку в Львовской области погибли пять пассажиров - ОГА
Во Львовской области во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 28 марта на остановке общественного транспорта в селе Дубье Бродовского района, погибли пятеро пассажиров микроавтобуса - четверо жителей села Ясынив Бродовского района и один житель Львова.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, еще двое жителей села Ясынив получили тяжелые травмы.
Люди, которые находились на остановке общественного транспорта, не пострадали.
Читайте такжеВо Львовской области автомобиль въехал в остановку: пятеро человек погибли, двое травмированы«Водитель микроавтобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бетонной остановкой транспорта. На месте происшествия погибли пять пассажиров микроавтобуса, из них четверо жителей села Ясынив в возрасте 20 - 23 лет и 35-летний житель Львова. 27-летний водитель и 21-летний пассажир микроавтобуса, жители села Ясынив, госпитализированы в реанимационное отделение Бродовской ЦРБ», - отмечается в сообщении.