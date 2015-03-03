«Народный фронт» требует поддержать закон, который позволит стабилизировать курс гривны - Пашинский
16:57, 03 марта 2015Политика
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Фракция «Народный фронт» требует принять законопроект о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте.
Принятие законопроекта №2265 предоставит возможность стабилизировать банковскую систему страны
Об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Пашинский с парламентской трибуны.
По его словам, принятие законопроекта №2265 даст возможность стабилизировать финансовую и банковскую системы страны.
«Всем известно, что то, что происходит, в частности с нашей национальной валютой - это работа спекулянтов и недобросовестных банков. Именно поэтому мы категорически поддержим предложение правительства положить этому конец», - заявил Сергей Пашинский.
«И нам не понятна позиция наших партнеров, которые на словах говорят одно, а голосуют в зале по-другому», - добавил он.
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