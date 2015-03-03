«Народный фронт» требует поддержать закон, который позволит стабилизировать курс гривны - Пашинский

Об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Пашинский с парламентской трибуны.

По его словам, принятие законопроекта №2265 даст возможность стабилизировать финансовую и банковскую системы страны.

«Всем известно, что то, что происходит, в частности с нашей национальной валютой - это работа спекулянтов и недобросовестных банков. Именно поэтому мы категорически поддержим предложение правительства положить этому конец», - заявил Сергей Пашинский.

«И нам не понятна позиция наших партнеров, которые на словах говорят одно, а голосуют в зале по-другому», - добавил он.