Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда, кроме Пукача, присутствуют потерпевшие по делу журналист Алексей Подольский со своими адвокатами и вдова Гонгадзе Мирослава Гонгазде со своим адвокатом Валентиной Теличенко.

Мирослава Гонгадзе впервые появилась на судебное заседание по делу об убийстве ее мужа.

Читайте такжеРассмотрение апелляции Пукача по делу об убийстве Гонгадзе (прямая трансляция)Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября 2014 г. Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно происходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.