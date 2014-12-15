Премьер РФ обещает оставить "родственные чувства" в стороне при сотрудничестве с Украиной

Об этом говорится в его статье в российской «Независимой газете», опубликованной сегодня. «Наши страны - соседи и не могут не сотрудничать. Теперь это сотрудничество будет исключительно «европейским», рациональным и прагматичным. Россия намерена строго следовать своим национальным интересам. И будет твердо их отстаивать – как и в случае с любым другим равноправным партнером. Выстраивая отношения в новых условиях, мы оставим эмоции и «родственные чувства» в стороне. И больше не станем содержать экономику Украины. Нам это невыгодно. Да и, честно говоря, надоело», - заявил Дмитрий Медведев.

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По его мнению, «может быть, именно такого – немного холодного – прагматизма в политике и экономике двум странам не хватало все годы после распада СССР. И теперь, после тяжелых испытаний и потерь, у нас есть шанс выстроить по-настоящему деловые, взаимовыгодные отношения».

По мнению российского премьера, «украинское общество уже расплачивается за те иллюзии, которыми его сейчас щедро кормят правящие элиты, мечтающие о появлении в своих карманах европейских паспортов. О жертвах этих иллюзий мы слышим каждый день. Продолжают гибнуть от «пуль перемирия» солдаты и мирные граждане Украины. Будут и другие жертвы, которые неизбежны в стране, где людям не хватает денег на лекарства, продукты, на воспитание детей, на образование. Одним словом, на нормальную жизнь. Мы всем им по-человечески очень сочувствуем», - подчеркнул он.

«Однако государство Украина сделало свой выбор. И даже если наши соседи сейчас плохо представляют себе итоговую цену, которую придется заплатить, – это их право. Включая право на ошибку», - отметил премьер РФ.

Медведев заявил, что России, «конечно, нелегко принять такой выбор, но вовсе не из-за приписываемых Москве «имперских амбиций».

«Все-таки 360 лет со времен Переяславской рады мы считали друг друга одной семьей, где, бывало, случались споры и ссоры между родственниками. Но трудности, а тем более опасности мы всегда преодолевали вместе. И была одна на всех и радость, и беда, и, конечно же, Победа», - считает он.

Как почеркнул Дмитрий Медведев, лучший способ доказать, что «мы в России уважали и уважаем Украину как суверенное государство, – это признание за ней права на сделанный выбор».

«Но Украине необходимо помнить, что любой выбор – это прежде всего большая ответственность. В сытом европейском будущем надо много работать, а не «скакать». Хотите жить «как в Европе» – научитесь платить по счетам. Для начала – по российским», - заявил он.