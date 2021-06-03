Украинское кино после освобождения от советской цензуры имеет возможность говорить о важных сугубо национальных вещах, и оно должно эту миссию выполнять.
Об этом заявил арт-директор фестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи в рамках проекта "Робимо українське", созданного компанией "Метинвест" к 50-летию кинофестиваля, который проходит в Киеве с 29 мая по 6 июня 2021 года.
"История "Молодости" - это история Украины, всех изменений, которые происходили до Независимости, после Независимости", - отметил Холпахчи.
При этом он отметил, что фестиваль со времени обретения Украиной независимости стал прекрасной свободной площадкой для работы по популяризации в мире и украинского национального кино, и Украины как независимого государства.
"Украинское кино переживало слишком сложные времена. Речь идет о двойной, даже тройной цензуре, когда нас обвиняли в национализме. Кинематографистам было чрезвычайно тяжело. Поэтому у нас огромный задел украинской классики, но фильмов, абсолютно символических для страны, не так много. "Вавилон XX" – этот фильм, кстати, в 1979 году победил на кинофестивале "Молодость". В конце концов, картина живая, яркая. В ней есть определенные вещи национальные, которые тогда Ивану (Миколайчуку – ред.) надо было скрывать, а сегодня они чрезвычайно актуальны. Я уверен, что фестиваль должен отражать процессы, характерные именно для Украины. Недаром на том же Каннском фестивале обычно фильм-открытие – это как раз французский фильм", - добавил Халпахчи в интервью журналу Vogue.
Посмотреть полностью выпуск "Робимо українське", посвященный Киевскому международному кинофестивалю "Молодость", можно на странице проекта.
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