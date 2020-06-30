Румяные и сочные котлеты: как готовить блюдо в духовке

Такие котлетки получаются с хрустящей корочкой снаружи и мягкие внутри.

Запеченные в духовке котлеты никого не оставят равнодушным!

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Такие котлетки получаются мягкие и сочные, с аппетитной румяной корочкой – ничем не хуже, чем обжаренные на сковородке.

Для их приготовления подойдет практически любое мясо: свинина, говядина, курятина, индейка или даже ассорти. Если запекать их в духовке с сыром или готовить вместе с насыщенной подливой – такие котлетки будут особенно сочными.

Котлеты в духовке

Филе куриное - 800 г

Лук репчатый - 400 г

Соевый соус - 2 ст. л.

Хлеб белый - 350 г (150 г мякиша и 200 г корочки)

Сливки (можно молоко) - 1 ст.

Масло сливочное - 150 г + для жарки

Масло подсолнечное - для жарки

Перец черный - по вкусу

Соль - по вкусу

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, полить соевым соусом и оставить на 30 минут (маринование курицы в соевом соусе для того, чтобы больше не добавлять соли).

Сливочное масло нарезать мелкими кубиками и убрать в морозилку, туда же положить корочек белого хлеба. Мякоть белого хлеба залить сливками.

Лук очень мелко нарезать и обжарить на сливочном масле так, чтобы он не сильно изменил свой цвет. Остудить.

Измельчить мясо блендером до консистенции гречневой каши или порубить ножом. В приготовленный фарш добавить обжаренный не горячий лук и вымоченный в жирном молоке или сливках неотжатый хлеб без корочек.

Дальше смешанное с луком и хлебом куриное мясо вымесить, при этом несколько раз сильно ударяя с силой о рабочую поверхность. По желанию посолить, поперчить. Положить в фарш замороженное сливочное масло, быстро размешать. Положить фарш в холод на 30 минут.

Панировку приготовить из подмороженных корочек белого хлеба, натерев их на крупной терке.

Из фарша слепить продолговатые овальные котлеты, быстро панируя их и выкладываем на плоское блюдо. Перед жаркой котлеты нужно поставить в холодильник на 10 минут.

Готовить котлеты можно на смеси сливочного и подсолнечного масел. Обжаривать их до зарумянивания с двух сторон, затем довести до готовности в духовке, разогретой до 180°С.

Котлеты в духовке с подливкой

Фарш мясной (свинина + говядина) - 400 г

Яйца - 1 шт.

Булочка - 50 г

Мука - 3 ст.л.

Лук репчатый - 1 шт.

Паприка - 0,5 ч.л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Для подливы

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Томатный соус - 4 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Вода - 250 мл

Сахар - 0,5 ч.л.

Булку разломать на кусочки и залить холодной водой, оставить на 10 минут. Потом ее не сильно отжать, и положить в чашу блендера. Репчатый лук очистить, сполоснуть и порезать, добавить к булке. Измельчить все до однородной массы.

В миску положить фарш и разбить туда яйцо. Добавить прокрученную булку с луком. Все посолить, поперчить и добавить паприку. Все хорошо перемешать и отбить до эластичности фарша, 10-15 раз подняв его над миской и бросая потом обратно.

В миску насыпать муку. Влажными руками разделить фарш на одинаковые части и сформировать из них котлеты. Положить в миску с мукой.

Форму для запекания смазать растительным маслом. Обвалять котлеты со всех сторон в муке и сложить плотно в форму. Отправить в горячую духовку и запекать в течение 20 минут.

Тем временем мелко порезать лук. В сковороду налить масло, и положить лук.

Морковь натереть на мелкой терке. Добавить ее в сковороду с луком. Положить на средний огонь и обжаривать в течение 2 минут. Добавить томатный соус, влить воду и перемешать. Добавить в сковороду сметану. Все посолить, поперчить и добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту от томата. Перемешать, довести до кипения, но не кипятить.

Вынуть котлеты из духовки и залить их приготовленной подливой. Вернуть форму в духовку и запекать котлеты в подливе в течение 15 минут.

Такие котлеты можно подавать с абсолютно любым гарниром.

Котлеты в духовке с сыром

Для фарша

Фарш мясной - 400 г

Яйца - 1 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Для подливы

Молоко - 400 мл

Мука - 25 г

Сливочное масло - 20 г

Зелень - 20 г

Соль - по вкусу

Сыр - 75 г

Фарш положить в миску и разбить в него яйцо. Посолить и поперчить, перемешать до однородности. Чтобы котлеты не разваливались и держали форму, фарш лучше отбить: собрав в руку, поднять его над миской и бросить обратно в миску (сделать так 10-15 раз).

Форму для запекания с толстым дном смазать растительным маслом. Из фарша сформировать котлеты и положить в форму. Сделать вдоль котлет длинную полоску.

Готовим подливу. Положить сковороду с толстым дном на средний огонь. Добавить сливочное масло и растопить его. Просеять в сковороду муку. Перемешать ее с маслом до однородной массы. Понемногу вливать молоко, каждый раз хорошо перемешивая до однородности.

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Зелень вымыть и мелко порубить. Добавьте ее в сковороду с подливой. Перемешать, посолить и варить подливу до загустения.

Снять сковороду с плиты и залить подливкой котлеты сверху и промежутки между ними. Сыр натереть на терке и посыпать блюдо сверху. Положить в горячую духовку и запекать котлеты в течение 40 минут, до готовности и золотистой корочки.

Вынуть форму из духовки и сразу разложить по тарелкам. Для них подойдет любой гарнир, а также можно подать со свежими овощами.

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