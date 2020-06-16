Хрустящая и золотистая картошка фри: как приготовить в домашних условиях

Домашняя картошка фри имеет свои секреты приготовления, однако сделать ее совсем несложно.

Вкусную и хрустящую картошку фри многие просто обожает.

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Кусочки картофеля, обжаренные до корочки во фритюре и щедро приправленные солью – блюдо не самое полезное для фигуры, но очень аппетитное.

Любимую картошку фри можно приготовить и в домашних условиях.

Для приготовления такого картофеля лучше брать сорта с низким содержанием крахмала. А готовить ее следует в рафинированном масле – необязательно на подсолнечном, подойдет оливковое либо кукурузное рафинированное.

Картофель фри в домашних условиях

Картофель - 1 кг

Оливковое масло - 400 мл

Соль - 0,5 ч. л.

Помыть и очистить картофель. Положить в холодную воду. Вынуть из воды, нарезать каждую картофелину брусочками примерно одинакового размера. Положить в холодную воду на 40 минут, чтобы картофель избавилась от лишнего крахмала. Откинуть на дуршлаг, дать стечь воде, затем обсушить полотенцем.

Нагреть масло для фритюра в низкой толстостенной кастрюле или сковороде, обжарить в нем картофель на среднем огне 3 минуты. Вынуть картофель, положить в дуршлаг, дать стечь маслу и полностью остыть, затем выложить на полотенце, промокнуть.

Масло снова нагреть, но уже до более высокой температуры, снова обжарить картофель, уже до золотистого цвета. Вынуть шумовкой и выложить на полотенце, промокнуть, посолить.

Подавать сразу с кетчупом или другим любимым соусом.

Картофель фри во фритюрнице

Картофель - 600 г

Растительное масло - 400 мл

Соль по вкусу

Прежде всего следует включить фритюрницу, чтобы она грелась, и установить температуру 160°С.

Картофель очистить от кожуры и нарезать на равные полоски вдоль.

Кусочки картофеля нужно тщательно просушить с помощью полотенца, чтобы убрать всю жидкость. Затем отправить нарезанный картофель буквально на 5-7 минут в морозильную камеру, чтобы она получилась хрустящая снаружи и мягкая внутри.

Выложить картофель в корзину фритюрницы и жарить 8-10 минут - почти до готовности.

Достать картофель из фритюра и выложить на бумажное полотенце. Дать ей полностью остыть. Тем временем увеличить температуру во фритюрнице до 180°С. Остывшую картошку снова отправить во фритюр и теперь уже обжаривать до румяной корочки. Готовую картошку фри посыпать крупной солью.

Картофель фри можно подавать с майонезом, кетчупом или соусом.

Картофель фри в духовке

Картофель - 5 шт.

Масло подсолнечное - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Картофель необходимо очистить от кожуры и просушить. Очищенные клубни порезать тонкими брусочками. Бросить в пакет и обильно сбрызнуть подсолнечным маслом. Хорошо перемешать прямо в пакете.

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Смазанные маслом картофельные брусочки распределить на противне. Его нужно застелить пергаментом для выпечки. Картофель отправить в разогретую до 240°C духовку на 35-45 минут. Время приготовления картофеля фри в духовке зависит от ее сорта.

Через нужное время достать противень с картофелем фри из духовки. Посыпать солью и осторожно перемешать. Подавать картошку с любимым соусом.

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