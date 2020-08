Отмечается, что Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG - два крупнейших мировых автопроизводители по объему продаж - понесли наибольшие существенные потери выручки за первое полугодие.

Общие потери в выручке мировых автопроизводителей за первое полугодие в связи с пандемией коронавируса составляли около 250 миллиардов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром" со ссылкой на Dow Jones.

Отмечается, что Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG - два крупнейших мировых автопроизводители по объему продаж - понесли наибольшие существенные потери выручки за первое полугодие.

"Японская Toyota, недосчиталась 35,45 миллиарда долларов, а выручка Volkswagen за шесть месяцев была на 34,17 миллиарда долларов ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Потери французской Renault SA составили 11,35 миллиарда долларов выручки, а чистый убыток компании продемонстрировал рекордные 8,63 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Американский автопром

Также отмечается, что американские автопроизводители пострадали в связи с пандемией.

"Компании Ford Motor Co., General Motors Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV совокупно потеряли 69,3 миллиарда долларов выручки за первое полугодие, при этом наибольшие потери пришлись на долю Ford. В то же время выручка Tesla Inc., увеличилась более чем на один миллиард долларов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на беспрецедентно трудное положение первого полугодия, автопроизводители настроены оптимистично относительно прогнозов на вторую половину года.

Когда автопроизводство восстановится

Так, японская Toyota ожидает, что глобальный рынок автомобилей достигнет показателей 2019 года до конца 2020 года или в первой половине следующего года.

"Позитивным сигналом для большинства автопроизводителей является динамика китайского рыка, где в июле продажи пассажирских автомобилей выросли на 8,5% в годовом исчислении", - говорится в сообщении.

