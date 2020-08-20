Мировая торговля опустилась уровня 2008 года - ВТО

В самой глубокой депрессии находятся грузовые авиаперевозки, автопроизводство и контейнерные перевозки.

Во втором квартале 2020 года индекс "Барометр торговли" снизился до рекордного минимума в 84,5 пункта из-за исторического падения мировой торговли товарами.

Об этом говорится в сообщении Всемирной торговой организации (ВТО).

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Текущее значение индекса сопоставимо с ситуацией в торговле в пик финансового кризиса 2008−2009 года. В аналогичный период прошлого года значение индекса было на 18,6 пункта выше.

Выход из кризиса может затянуться

«Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию», — говорится в сообщении ВТО.

Кто пострадал больше остальных

Отмечается, что в самой глубокой депрессии находятся грузовые авиаперевозки (индекс 76,5), автопроизводство (индекс 71,8) и контейнерные перевозки (индекс 86,9). В то же время, экспортные заказы (индекс 88,4) несмотря на историческое падение начали стабилизироваться.

Что такое "Барометр торговли"

"Барометр торговли" - это показатель торговли товарами, предназначенный для измерения динамики и определения поворотных моментов в росте мировой торговли. Значение в 100 пунктов указывает на рост в соответствии со среднесрочными тенденциями. Значения выше 100 указывают на рост выше тенденции, а значения ниже 100 указывают на рост ниже тенденции.

Темпы падения

Мировая торговля в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сократилась на 3% в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса и введенными в большинстве стран мира карантинными ограничениями.

В мае 2020 года индекс мирового показателя торговли товарами упал до 87,6 пунктов.

По пессимистическому прогнозу Всемирной торговой организации, мировая торговля в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями может сократиться в 2020 году на 32% по сравнению с 2019 годом. Согласно оптимистическому прогнозу, мировая торговля сократится на 13%.

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Автор: Елена Коваленко