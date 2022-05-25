К Международному дню защиты детей METRO Украина начинает благотворительную акцию "METRO с украинцами для детей!", чтобы закупить в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" медицинское оборудование, которое поможет обеспечить своевременное спасение жизни всем больным и пострадавшим от военных действий на территории Украины.

Для участия в акции в период с 25 мая до 7 июня 2022 года необходимо купить в торговом центре METRO выбранные товары игрушек, шоколада ТМ Millenium и сухих завтраков ТМ START и ТМ АХА. Пять процентов стоимости от продажи из выбранного перечня товаров, компания передаст на закупку медицинского оборудования в детскую больницу "Охматдет". Официальные правила акции доступны по ссылке. Кроме этого, METRO Украина дополнительно перечислит на закупку оборудования 330 тысяч гривен без НДС.

Регулярные атаки со стороны российской армии на медицинские учреждения делают все более сложным оказание необходимой медицинской помощи тысячам. Вопреки всем ужасам, медики детской больницы "Охматдет" наравне с военными, силовиками и спасателями держат удар. Во время военного положения за медицинской помощью можно обратиться к любому доступному врачу, который готов оказать всю необходимую профессиональную поддержку. Однако интенсивность боевых действий в Украине приводит к большим повреждениям инфраструктуры страны и значительным экономическим потерям – соответственно ухудшается существующая гуманитарная ситуация и порождаются новые гуманитарные потребности, которые необходимо немедленно обеспечивать.

Следовательно, каждый, кто приобретет в торговом центре METRO выбранные товары игрушек, шоколада ТМ Millenium и сухих завтраков ТМ START и ТМ АХА в период с 25 мая до 07 июня 2022 года, сможет присоединиться к благотворительной акции по закупке медицинского оборудования в детскую больницу, ведь 5% от стоимости продажи из выбранного перечня товаров, компания передаст именно на обеспечение потребности больницы остро необходимым оборудованием. Если нет возможности посетить магазины сети METRO, можно совершить денежное пожертвование на сайте dobro.ua. Кроме этого, METRO Украина дополнительно перечислит на закупку оборудования 330 000 гривен без НДС.

"В больницу "Охматдет" постоянно доставляют раненых, которым врачи организации оказывают скорую квалифицированную медицинскую помощь и госпитализацию. Война не имеет выходных, самоотверженные врачи и медсестры ежедневно единым фронтом воюют за каждую жизнь. Нашим приоритетом остается помощь больным и раненым, безопасность детей и женщин, помощь всем беженцам с детьми. Мы искренне благодарны компании METRO Украина за мощную поддержку, за готовность присоединиться к помощи и пониманию значимости и важности нашего дела! Каждая спасенная жизнь - это победа Украины!", - комментирует Владимир Жовнир, генеральный директор Охматдета.

"Поддержку маленьких пациентов "Охматдет" наша команда начала ровно год назад, когда присоединилась к проекту благотворительной платформы dobro.ua по сбору средств на закупку мобильного відеобронхофіброскопу в эту детскую больницу. Передавая драгоценное оборудование врачам, которые каждый день спасают детские жизни, наша команда чрезвычайно радовалась, что стала частью этого важного дела и планировала проведение следующей благотворительной акции ко Дню защиты детей в 2022 году.

Война так и не дала стать реальностью многим планам, однако наше желание помочь больнице и обеспечить "Охматдет" необходимым медицинским оборудованием для спасения детей, стало еще более неотложным и крайне важным в эти трудные времена для нашей страны. Я искренне восхищаюсь и спасибо нашим врачам – даже в самые тяжелые моменты неопределенности, даже под обстрелами, рискуя собственной жизнью, они каждый день бесстрашно выходят на работу и заботятся о своих маленьких пациентов. Доблесть и силу, которые ежедневно демонстрирует украинский народ с самого начала войны – залог нашей победы! Слава Украине! Героям Слава!",- комментирует Елена Вдовиченко, генеральный директор METRO Украина.

После завершения благотворительной акции METRO Украина перечислит благотворительному партнеру – Международному благотворительному фонду "Украинская Биржа Благотворительности" 330 000 гривень без НДС, от имени компании и 5% от стоимости продажи из выбранного перечня товаров на закупку медицинского оборудования для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Справка о METRO

METRO Украина вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-мя классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3-мя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове. За 18 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж компании METRO Украина за 2020/2021 финансовый год (октябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.) составил 790 млн. евро. METRO Украина входит в состав METRO.

METRO – это ведущая международная торговая оптовая компания, что специализируется на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 17 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO: уже на протяжении 8 лет подряд компания входит в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index. Компания представлена в более чем 30 странах и предоставляет рабочие места более 95 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2020/21 финансовом году составил 24,8 млрд. евро. Больше информации: www.metroag.de

Справка о dobro.ua

dobro.ua – это первая и крупнейшая в Украине благотворительная платформа, безопасный и действенный инструмент для привлечения благотворительных средств и помощи людям во время войны. Деятельность платформы обеспечивает МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" - фонд, который за 10 лет работы привлек на благотворительность свыше 463 000 000 грн, поддержал почти 6 500 проектов и стала лауреатом всех национальных наград в сфере благотворительности.

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