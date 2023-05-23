Сегодня не было достигнуто единогласного решения, потому что ранее Венгрия заявляла, что будет блокировать одобрение выделения новых средств на поддержку Украины.

В Европейском Союзе не смогли одобрить новый транш на сумму 500 миллионов евро на вооружение для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС с участием министров обороны.

"Мы решили, что дополнительные 500 миллионов могут быть выделены, но мы все еще обсуждаем это. Я надеюсь, что любые препятствия на пути к одобрению этих средств будут преодолены на этой неделе", - сказал Боррель.

Видео дня

Высокий представитель ЕС отметил, что этот вопрос обсуждается в технических комитетах.

"Мы сегодня не имеем единодушия по этому поводу", - подчеркнул Боррель.

По его словам, благодаря Европейскому фонду мира, в рамках которого уже было выделено несколько траншей на военную поддержку Украины, удалось поощрить страны-члены Евросоюза выделить 10 миллиардов евро на военное вооружение.

При этом, Боррель сказал, что большинство стран поддерживают увеличение финансовой границы фонда еще на 3,5 млрд евро. Он уточнил, что из этих средств только половина суммы будет предусматриваться для Украины, а остальные средства будут выделены на другие нужды.

Транш для Украины

17 октября 2022 года в Европейском Союзе одобрили выделение шестого транша на 500 млн евро на вооружение для Украины. Шестой транш увеличил общую помощь Евросоюза для Украины в рамках Европейского фонда мира до 3,1 млрд евро.

12 декабря в Европейском Союзе согласовали увеличение финансовой верхней границы Европейского фонда мира, через который предоставляется помощь Украине. В частности, финансовая верхняя граница фонда будет увеличена до 2 млрд евро в 2023 году и до 5,5 млрд евро к 2027 году.

Венгрия неоднократно заявляла о намерении блокировать выделение дополнительных средств на военную помощь для Украины в рамках Европейского фонда мира.

23 января 2023 года в Евросоюзе достигли политического согласия по седьмому траншу военной поддержки с дополнительными 500 млн евро.

В тот же день СМИ писали о том, Венгрия отказалась от намерения блокировать седьмой транш военной помощи для Украины в размере 500 миллионов евро.

22 мая Боррель прокомментировал блокирование Венгрией выделения следующего транша на военную помощь для Украины из-за того, что венгерский OTP Bank был внесен в Украине в список спонсоров войны.

Вас также могут заинтересовать новости: