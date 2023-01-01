Дипломат заявил, что ЕС будет оставаться решительным в своей поддержке украинского народа на всех фронтах.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина будет получать от ЕС поддержку, пока не выйдет из разрушений войны.

По его словам, Евросюз в этом году усилит беспрецедентную военную поддержку и подготовку украинских Вооруженных сил, пишет РБК-Украина.

"Мы полностью поддерживаем Украину в ее законных усилиях освободить свои территории и восстановить ее территориальную целостность. В этом отношении ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны как современная, суверенная и уважаемая европейская страна", - подчеркнул Боррель.

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Он добавил, что Евросоюз будет поддерживать украинский народ на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Дипломат заверил, что ЕС останется решительным в своих действиях, поскольку Украина должна победить.

Война в Украине: поддержка Евросоюза

Как ранее сообщал УНИАН, 15 декабря 2022 года, главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза согласовали девятый пакет санкций против Российской Федерации. В выводах саммита указывалось, что страны-члены Европейского Союза настроены усиливать военную поддержку Украины в частности возможности противовоздушной обороны.

В тот же день лидеры государств-членов Европейского союза согласовали выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Президент США Джо Байден заявил, что НАТО и Европейский Союз находятся в таком единстве, что нет никаких признаков для ослабления поддержки Украины.

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