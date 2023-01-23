Ранее Украина в рамках Европейского фонда мира получила до 3,1 млрд евро.

Венгрия отказалась от намерения блокировать седьмой транш военной помощи для Украины в размере 500 миллионов евро.

Как сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, Будапешт убрал свое вето.

"В итоге, сегодня Венгрия объявила во время встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи для Украины", - написал Йозвяк.

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Напомним, 19 января стало известно о том, что Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.

Военная помощь ЕС Украине

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года в Европейском Союзе одобрили выделение шестого транша на 500 млн евро на вооружение для Украины. Шестой транш увеличил общую помощь Евросоюза для Украины в рамках Европейского фонда мира до 3,1 млрд евро. Но это без учета помощи, которую Украине предоставляют отдельно конкретные страны-члены Евросоюза. Если учесть и помощь от отдельных стран-членов ЕС, то Украина получила 8 млрд евро на военную помощь.

12 декабря в Европейском Союзе согласовали увеличение финансовой верхней границы Европейского фонда мира, за который предоставляется такая помощь Украине. В частности, финансовая верхняя граница фонда будет увеличена до 2 млрд евро в 2023 году и до 5,5 млрд евро к 2027 году.