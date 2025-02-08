Примечательно, что вода этого озера не представляет опасности для фламинго - они приспособились к суровым условиям.

Озеро Натрон считается одним из самых красивых озер мира. Все благодаря его уникальному красновато-розовому цвету. Однако купаться в нем туристам нельзя, а вода настолько необычная, что может превратить животных в "камень".

Озеро Натрон расположено в основном в Танзании, но простирается до Кении, пишет The Sun. Оно лежит в тени вулкана Ол Дойньо Ленгай, или "Гора Бога", который является действующим.

Розовый оттенок озера объясняют тем, что оно переполнено особыми водорослями, известными также как цианобактерии. Их привлекает богатая минералами вода озера. И эти минералы несут риски для жизни.

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"Хотя цианобактерии сами по себе смертельны, они выделяют химическое вещество, которое повреждает клетки, нервную систему и печень большинства животных, которые его потребляют. Многие птицы и животные, которые пьют воду из озера Натрон, погибают", – говорится в материале.

Вода, попадающая в озеро, "выкачивается" из горячих источников, полных минералов – преимущественно карбоната натрия, который когда-то использовался для мумификации в Египте, и других солей. Но в отличие от Большого Соленого и Мертвого морей, которые являются популярными среди туристов, озеро Натрон имеет чрезвычайно щелочную воду: уровень рН составляет почти 10,5. Этот показатель такой же высокий, как у аммиака.

"Существа, которые подвергаются смертоносным свойствам озера и погибают в воде, со временем кальцинируются. Они превращаются в каменные мумии, а их тела сохраняются благодаря химическим веществам, содержащимся в воде", – объясняют авторы.

Примечательно, что вода этого озера не представляет опасности для фламинго. Озеро Натрон стало ключевым местом для размножения малых фламинго, которые приспособились к суровым химическим условиям. Токсичная вода фактически стала безопасным убежищем для этих птиц, поскольку она держит хищников на расстоянии.

Самые живописные озера мира

На Земле насчитывается более 100 миллионов озер. Некоторые из них настолько известны, что привлекают тысячи туристов. Одним из таких примеров является озеро Комо в Италии, где уже задумываются над тем, чтобы ввести плату за вход для туристов.

Самое живописное озеро мира – озеро Тахо, расположенное на границе американских штатов Калифорния и Невада. Боденскому озеру, расположенному в Передальпах на границе Германии, Швейцарии и Австрии, досталось второе место в рейтинге.

Тройку лидеров замыкает вышеупомянутое озеро Комо в Италии.

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