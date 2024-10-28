Спорим, вы никогда не задумывались о причинах такой упаковки.

Абсолютно все люди, которые ходят в супермаркеты, замечают, что апельсины, киви, лимоны, яблоки, а среди овощей, чаще всего, картофель и лук продаются в сетках. Но мало кто задумывается, почему именно так. УНИАН расскажет, почему фрукты и овощи в сетке.

Для чего служит сетка - интересный лайфхак

"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" - эту фразу уместно использовать не только в отношении людей, но и когда речь заходит о еде. Опытные продавцы знают, что привлекательная упаковка - это 50% успеха для продажи товара.

Задача любого супермаркета - сделать так, чтобы покупатель оставил как можно больше денег. Именно ради этого работает целая команда мерчендайзеров, супервайзеров и многих других специалистов. Они придумывают рекламные акции, разрабатывают дизайн ценников со скидками и даже упаковывают продукцию определенным образом.

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Фрукты и овощи хранятся именно в сетке, потому что она:

заметно экономит пространство на полках супермаркета и в пакете покупателя;

экологически чистая, подходит для переработки;

стоит дешевле многих других видов упаковки;

не пропускает влагу, благодаря чему овощи и фрукты не будут "атакованы" плесенью.

Также ее использование решает вопрос с тем, как правильно хранить фрукты и овощи, ведь подобная емкость отлично пропускает воздух. Продукты внутри могут "дышать", поэтому медленнее портятся.

Почему фрукты в сетке хочется купить

Кроме вышеперечисленных преимуществ использования такой упаковки, есть и другой интересный нюанс. Наверное, вы замечали, что для каждого вида продукции свой цвет сетки? К примеру, капуста, чаще всего, продается в сетках зеленого оттенка, лук - красного, картофель - фиолетового, апельсины - оранжевого. Сделано это не просто так.

Хитрость кроется в схожести с принципом иллюзии Манкера-Уайта: восприятие формы и цвета зависит от контекста. Это значит, что мы воспринимаем оттенок предмета иначе, если рядом находится объект другого цвета. К примеру, апельсины в сетке оранжевого или красного цвета будут казаться нам более спелыми и яркими, чем те, что лежат без упаковки, даже если дома окажется, что они совершенно "зеленые". Тот же самый лайфхак продавцы и производители используются и для других продуктов - цвет сетки выбирается в зависимости от оттенка товара и его идеального вида.

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