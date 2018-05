Музыканты устроили рейв в вагоне лондонского метро (видео)

Диджей Discoboy и MC Гарри Шотта (Harry Shotta) устроили рейв в вагоне лондонского метро со светомузыкой и танцами.

Музыканты устроили нелегальную вечеринку вечером 10 апреля. Они установили в вагоне светомузыку, колонки и микрофоны, после чего громко включили заготовленные треки, сообщает Tjournal.ru по информации Evening Standard.

В ролике видно, как некоторые пассажиры заходят в вагон и начинают танцевать под энергичную музыку. Но большинство смущённо смотрит на импровизированную вечеринку.

Put a full sound & light system on the London Underground tonight it looked mental featuring a very well known Dnb mc