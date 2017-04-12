Музыканты устроили рейв в вагоне лондонского метро (видео)

Диджей Discoboy и MC Гарри Шотта (Harry Shotta) устроили рейв в вагоне лондонского метро со светомузыкой и танцами.

Музыканты устроили нелегальную вечеринку вечером 10 апреля. Они установили в вагоне светомузыку, колонки и микрофоны, после чего громко включили заготовленные треки, сообщает Tjournal.ru по информации Evening Standard.

В ролике видно, как некоторые пассажиры заходят в вагон и начинают танцевать под энергичную музыку. Но большинство смущённо смотрит на импровизированную вечеринку.

Put a full sound & light system on the London Underground tonight it looked mental featuring a very well known Dnb mc — DiscoBoy (@DiscoBoyUk) April 11, 2017

Вечеринка продолжалась чуть больше 20 минут. Она началась со станции метро «Эмбанкмент» и закончилась на станции «Паддингтон», где сотрудники полиции разогнали участников. Никто не организаторов вечеринки не был арестован.

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"Офицеры поговорили с человеком, который согласился выключить колонки и систему освещения, после чего они покинули станцию. Наши сотрудники ценят возможность послушать драм-н-бейс, но мы очень просим диджеев воздерживаться от превращения подземки в клуб. Хотя сейчас пасхальные каникулы, для всего есть время и место", - прокомментировала пресс-служба транспортной полиции Великобритании.