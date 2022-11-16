Встреча запланирована в Варшаве с 24 по 26 ноября.

Российская делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не сможет принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве с 24 по 26 ноября. Польша не выдала россиянам визы.

Данную информацию в комментарии "Польского радио" подтвердил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Ранее появилась информация, что парламентарии из РФ не смогут приехать в Польшу "из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад-Москва". Речь шла об ограничениях на поездки россиян в отдельные страны ЕС.

Видео дня

"Членам делегации также сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается нескольких парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября", – говорилось в сообщении.

Санкции против Росии - что известно

После 24 февраля, когда Российская Федерация начал полномасштабную войну против Украины, многие страны прибегли к санкциям против РФ, российских политиков, чиновников, олиграхов, в том числе страны ЕС, США, Канада и другие.

При этом Польша одобрила свой первый санкционный список еще 26 апреля. В него вошли всего 50 юридических и физических лиц, в том числе российский "Газпром" и ряд российских олигархов.

Кроме того, станы Евроосюза начали ограничивать выдачу виз россиян. Запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ поддержали Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания.

Вас также могут заинтересовать новости: