Александр Лукашенко обвиняет Украину в очередном "нападении", потому что нуждается в прикрытии для использования дронов по Киеву.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен окончательно продать Российской Федерации суверенитет страны. Ещеесть время "спасти страну от позора полноценного участия в геноцидной войне, которую ведет обанкротившийся российский режим против украинского народа".

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"В то же время, на фоне российских потерь Александр Лукашенко решает окончательно продать суверенитет Беларуси своему российскому патрону", - заявил Цымбалюк.

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По его словам, Лукашенко "нуждается в прикрытии для использования Беларуси для запуска российских ракет и беспилотников-камикадзе по Киеву", при этом обвиняя Украину в якобы "планировании нападения на Беларусь",

"При этом, буквально вчера он заявил о развертывании в Беларуси совместной группировки войск, в том числе путем размещения в стране дополнительного российского контингента. Что ж, Минску стоит задать себе вопрос, насколько способна и заслуживает доверия Россия? Какие истинные намерения Кремля? Они действительно думают о новой атаке с севера на Украину или просто хотят завершить оккупацию белорусов, введя туда дополнительные войска?" - заявил дипломат.

Кроме того, он заверил, что беларуский режим "не избежит своей доли ответственности за преступление агрессии", но есть еще время "защитить свой даже скомпрометированный суверенитет и спасти страну от позора полноценного участия в геноцидной войне, которую ведет обанкротившийся российский режим против украинского народа".

Война в Украине и роль Беларуси - что известно

С начала полномасштабной агрессии против Украины РФ активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам и для наступления оккупантов для штурма Киева. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

6 октября в Беларуси заявили, что готовы вместе с Россией "защищать" "Союзное государство". В тот же день российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространства Беларуси.

10 октября Лукашенко вновь заявил, что на Беларусь готовилось нападение. Он подчеркнул, что его якобы предупредили о возможных ударах и созвал военных и силовиков на совещание.

После этого в ISW ссобщили, дополнительные силы необходимы Путину для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах. Впоследствии эксперт отметил, что вступление в войну для Лукашенко обойдется тем, что самопровозглашенного президента уничтожат быстрее, чем Путина.

По информации разведки, РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Кроме этого 11 октября стало известно, что в Беларуси начали проверку армии. Также СМИ сообщили, что Минск перебрасывает дополнительную технику на границу с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Он указал, что мир возможен не тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

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