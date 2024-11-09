Хана призывают прекратить исполнение обязанностей в международном суде по военным преступлениям на время проведения расследования.

В отношении главного прокурора Карима Хана руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) инициирует внешнее расследование связи с предполагаемым проступком сексуального характера.

Об этом рассказали два информированных источника Reuters. Отмечается, что во внутреннем документе, распространенном среди государств-членов МУС, Хана призывают прекратить исполнение обязанностей в международном суде по военным преступлениям на время проведения расследования.

Офис Хана предложил адресовать вопросы по этому поводу его адвокату. При этом он отверг обвинения в неподобающем поведении, о которых было сообщено руководящему органу суда. Хан заявил, что обвинения в неправомерных действиях совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что внешнее расследование было согласовано на заседании ключевой группы руководящего органа суда – Ассамблеи государств-участников.

Однако изданию не удалось выяснить, кто будет проводить расследование. Во внутреннем документе говорится, что независимый внутренний орган по оценке вопросов поведения должен был провести официальное расследование обвинений, когда о них стало известно.

Документ также говорит о том, что на Хана оказывается давление с целью заставить его оставить должность и позволить одному из заместителей взять исполнение обязанностей на время расследования.

"Прокурор должен немедленно отойти в сторону, чтобы создать условия для проведения независимого расследования", - отмечается в документе.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что предполагаемая жертва в деле Хана не уверена в независимости внутреннего органа суда, будущий глава которого является бывшим сотрудником аппарата Хана.

Что такое МУС

МУС – постоянно действующий суд, который может преследовать лиц за наиболее тяжкие международные преступления. Сюда входят преступления геноцида, агрессии, преступления против человечности и военные преступления.

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