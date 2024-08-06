Новым политическим лидером ХАМАС стал Яхья Синвар, которого называют главной "мишенью" Израиля за организацию нападения на Израиль 7 октября.

Как пишет Bloomberg, это назначение стало сигналом неповиновения Израилю, Соединенным Штатам Америки и другим странам, которые пытаются добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Для Яхьи Синвара зарезервировано только одно место, и оно находится рядом с Мохаммедом аль-Дейфом, Марваном Иссой и остальными террористами ХАМАС, ответственными за резню 7 октября, которых мы убили", - написал в X пресс-секретарь израильской армии Авичай Адраи. Видео дня

Профессор политологии в университете Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада, считает, что такой выбор говорит о вызове Израилю. "Если вы убили несколько умеренного Ханию, то вот вам более жесткий и экстремистский лидер на вершине группы", - объяснил он.

Отмечается, что Синвар возглавил политбюро ХАМАСа в 2017 году, спустя шесть лет после выхода из израильской тюрьмы в рамках сделки по обмену заключенными. Он сосредоточился на укреплении военного потенциала группировки в рамках подготовки к более широкому конфликту с Израилем, пишут журналисты.

Обострение на Ближнем Востоке

Как известно, ранее был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хании. Иран обвинил в убийстве Израиль, пообещав жестоко отомстить за это.

Сообщалось, что Вашингтон вместе с рядом союзников попытался отговорить власти Ирана от эскалации, однако в Тегеране не согласились на это.

Сейчас Израиль готовится к новой воздушной атаки со стороны Ирана и "Хезболлы", ряд стран призвали своих граждан покинуть Ливан и Израиль.

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