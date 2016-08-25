МИД рекомендует воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения регионы Италии
Министерство иностранных дел Украины призывает граждан без крайней необходимости воздержаться от поездок в центральные регионы Италии, которые пострадали в результате землетрясения 24 августа.
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Для граждан Украины, оказавшихся на территориях, где есть угроза землетрясения, МИД рекомендует ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете министров Италии.
В целом, подчеркнули в ведомстве, ограничения относительно поездок по территории Италии отсутствуют.
В случае необходимости граждан Украины МИД призывает безотлагательно связаться с посольством Украины в Италии по телефону "горячей линии" +39 389 004 0000 или адресу электронной почты emb_it@mfa.gov.ua, gc_it@mfa.gov.ua или сообщать на "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238 16 57, дополнительный +38 044 238 17 77 или адресу электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.
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Кроме того, МИД дает советы, как вести себя во время землетрясения. Так, в случае пребывания в замкнутом помещении необходимо перейти под балку, дверной проем или встать возле несущей стены. Надо следить за вещами, которые могут упасть и ударить (гипс, потолки, окна, мебель, предметы и т.д.), обратить внимание на использование лестниц: они часто не очень устойчивы и могут быть повреждены.
Лучше избегать пользования лифтом, поскольку есть риск быть заблокированным. В случае пребывания на улице необходимо отойти от зданий, деревьев, уличных фонарей, линий электропередач.
После землетрясения необходимо выходить из зданий осторожно в обуви, имея в виду, что на улице может быть битое стекло.
Напомним, в результате землетрясения в Италии погиб, по последним данным, 241 человек.