МИД рекомендует воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения регионы Италии

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Для граждан Украины, оказавшихся на территориях, где есть угроза землетрясения, МИД рекомендует ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете министров Италии.

В целом, подчеркнули в ведомстве, ограничения относительно поездок по территории Италии отсутствуют.

В случае необходимости граждан Украины МИД призывает безотлагательно связаться с посольством Украины в Италии по телефону "горячей линии" +39 389 004 0000 или адресу электронной почты emb_it@mfa.gov.ua, gc_it@mfa.gov.ua или сообщать на "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238 16 57, дополнительный +38 044 238 17 77 или адресу электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

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Кроме того, МИД дает советы, как вести себя во время землетрясения. Так, в случае пребывания в замкнутом помещении необходимо перейти под балку, дверной проем или встать возле несущей стены. Надо следить за вещами, которые могут упасть и ударить (гипс, потолки, окна, мебель, предметы и т.д.), обратить внимание на использование лестниц: они часто не очень устойчивы и могут быть повреждены.

Лучше избегать пользования лифтом, поскольку есть риск быть заблокированным. В случае пребывания на улице необходимо отойти от зданий, деревьев, уличных фонарей, линий электропередач.

После землетрясения необходимо выходить из зданий осторожно в обуви, имея в виду, что на улице может быть битое стекло.

Напомним, в результате землетрясения в Италии погиб, по последним данным, 241 человек.