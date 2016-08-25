Власти Италии снизили количество жертв землетрясения до 241 человека - СМИ

Об этом сообщает итальянское издание ANSA. Как отмечает издание, департамент гражданской защиты по проверенным данным снизил количество погибших в результате землетрясения в центральной Италии с 247 до 241 человека.

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Уточненная информация появилась после того, как префектура Асколи пересмотрела данные о погибших в районе Аркуата-дель-Тронто, снизив их количество с 57 до 46. В то же время в районах Аматриче и Аккумоли количество жертв возросло с 190 до 195 человек.

В то же время отмечается, что эти данные являются предварительными.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 24 августа, в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматриче. Колебания земной поверхности ощущались в некоторых городах центральной Италии, в том числе в Риме.

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел предложить Италии помощь украинских спасателей в преодолении последствий землетрясения.