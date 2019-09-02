Süddeutsche Zeitung: Аннексия Крыма «заглушила» желание россиян протестовать, но этот эффект уже прошел

В будущем выборы в России на всех уровнях станут проблемой, а власть в стране сейчас в руках тех, кому сама идея избрания чиновников не нравится.

Почти каждые выходные тысячи людей в Москве выходят на улицы, протестуя против фальшивых выборов. Но это не первые массовые акции против политической системы в России. Зимой 2011-2012 годов толпы были больше, чем сейчас. И они ничего не добились. Как и тогда, власть пытается подавить демонстрантов запретами, массовыми арестами и угрозами, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

«В измерении общественных настроений недоверие к президенту Владимиру Путину и правящей партии вернулось к тому уровню, на котором оно было семь лет назад. Тогда система ответила арестами и новыми законами о еще большем угнетении. Также события в Крыму и на Востоке Украины были ответом на эти протесты. Когда народное недовольство становится настолько большим, автократии отвечают пропагандой и насилием», - сказала изданию российский политолог Екатерина Шульман.

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Впрочем, по ее словам, сейчас наблюдаются некоторые различия по сравнению с 2011-2012 годами. Репрессивный аппарат стал сильнее, больше, богаче и эффективнее. Никаких либерализаций с 2012 года не было. С другой стороны, экономика России сокращается. В прошлый раз протесты происходили в хороших экономических условиях, в которых реальные доходы росли. А теперь они сокращаются уже шестой год подряд. Шульман признает, что в 2012 году протестные настроения россиян «впали в спячку».

«Но они не исчезли. Они ушли в подполье. Затем произошла аннексия Крыма, крымский консенсус. Этот эффект оказался чрезвычайно кратковременным и начал рассеиваться уже в 2016-м. А в 2017 году уже состоялись первые общенациональные протесты. Молодежь вышла на улицы во главе с Алексеем Навальным. В 2018-м протесты начались после президентских выборов весной. Летом все возможные рейтинги обвалились. Непопулярная пенсионная реформа стала толчком, но не причиной. Осенью у нас были протесты в регионах РФ. Мне казалось, что все будет спокойно до парламентских выборов 2021 года. А теперь все выглядит как фальшь старт как для оппозиции, так и для аппарата власти. Последний применил больше насилия, чем нужно», - пояснила она.

Она также объяснила, что власть в Москве сейчас в руках так называемых «силовиков». В эту категорию властной вертикали входят ФСБ, Следственный комитет, прокуратура и МВД. Все они пользуются насилием как инструментом власти.

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«Буржуа (но они не либералы, потому что там нет либералов) - это политический блок в администрации президента и городской Думе Москвы. Они попытаются отобрать власть обратно. Возможно они скажут, что грубая сила не сработала. Силовики, с другой стороны, думают, у них все под контролем. Но они не объединенная группа. Они воюют друг против друга», - рассказала Шульман.

Внешне режим в Москве кажется достаточно крепким и консолидированным. И в глазах гражданского общества он тоже такой. «Силовики» подавляют активистов, журналистов и тех, кто может выражать свои мысли. Но друг с другом они ведут себя порой даже еще жестче.

«Хотя это не облегчает жизнь гражданскому обществу, разведка и МВД ненавидят друг друга. Между тем, одна часть ФСБ пытается уничтожить другую. С другой стороны, эти внутренние конфликты также могут выливаться в истории вроде той, которая произошла с журналистом Иваном Голуновым. Его очень быстро отпустили после ареста по фальшивым обвинениям. Мы узнали, как можно играть на конфликтах внутри машины», - сказала эксперт.