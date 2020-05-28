Главарь боевиков "ДНР" признался в обстреле мирного населения, после чего выступил с заявлением

У Пушилина заявили, что его аккаунт в соцсети был взломан.

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что боевики обстреливают мирное население Донбасса.

Соответствующее сообщение появилось на странице Пушилина в Twitter, на которое ранее публиковались пропагандистские материалы.

"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР", - сказано в сообщении.

Через некоторое время на ряде подконтрольных боевикам ресурсов появилось сообщение о якобы взломе аккаунта главаря "ДНР" в Twitter. "На данный момент о случившемся было сообщено технический отдел социальной сети, ждем от них адекватной реакции", - заявили у террориста.

Как сообщал УНИАН, ранее в России заявили, что Украина отказалась от прямого диалога с боевиками в рамках ТКГ.

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