"Выдавливают": в России заявили, что Украина отказалась от прямого диалога с боевиками в рамках ТКГ

Вчера заседание ТКГ прошло в обновленном формате. Члены украинской делегации не захотели вести переговоры с террористами.

Представитель РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от прямого диалога с боевиками.

Об этом он сказал по итогам вчерашней видеоконференции ТКГ, пишет ТАСС.

"В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", - заявил представитель РФ.

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По его словам, вчера обстановка на заседании подгрупп ТКГ обострилась, поскольку новые члены украинской делегации отказались взаимодействовать с оккупантами. "Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и контактной группы", - сказал Грызлов.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в режиме видеоконференции состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором Украину представила обновленная делегация. Об этом накануне проинформировали в Офисе президента Украины.