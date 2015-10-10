Состояние прекращения огня на Донбассе перешло в перемирие – Порошенко
14:55, 10 октября 2015Политика
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Состояние прекращения огня на Донбассе уже 2 недели перешло в состояние перемирия.
Порошенко / president.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время всеукраинского форума участников АТО в Киеве.
«Отечественная война за независимость Украины, которая началась в 2014 году продолжается», - заявил он.
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«Нам наконец удалось остановить огонь и состояние прекращения огня уже 2 недели перешло в состояние перемирия», - отметил Порошенко.
Президент добавил, что последние сводки с фронта за две недели свидетельствуют о том, что нет боевых потерь, выстрелов, хотя есть потери в результате подрывов на растяжках.
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