Состояние прекращения огня на Донбассе перешло в перемирие – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время всеукраинского форума участников АТО в Киеве.

«Отечественная война за независимость Украины, которая началась в 2014 году продолжается», - заявил он.

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«Нам наконец удалось остановить огонь и состояние прекращения огня уже 2 недели перешло в состояние перемирия», - отметил Порошенко.

Президент добавил, что последние сводки с фронта за две недели свидетельствуют о том, что нет боевых потерь, выстрелов, хотя есть потери в результате подрывов на растяжках.