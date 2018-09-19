Вокруг света на велосипеде: швейцарский путешественник прибыл в Украину (видео)

Учитель немецкого языка рассказывает, что в день в среднем преодолевает до сотни километров.

Три месяца на велосипеде из Швейцарии в Харьков - такой путь уже преодолел швейцарец Люк Аллеманд, но на этом останавливаться не собирается. 30-летний мужчина планирует кругосветное путешествие, на которое понадобится еще около года.

Учитель немецкого языка рассказывает, что в день в среднем преодолевает до сотни километров.

В дороге Аллеманд пытается останавливаться у людей, которые, как и он, владеют языком эсперанто.