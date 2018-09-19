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Вокруг света на велосипеде: швейцарский путешественник прибыл в Украину (видео)

10:54, 19 сентября 2018
Новости туризма
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Три месяца на велосипеде из Швейцарии в Харьков - такой путь уже преодолел швейцарец Люк Аллеманд, но на этом останавливаться не собирается. 30-летний мужчина планирует кругосветное путешествие, на которое понадобится еще около года.

Учитель немецкого языка рассказывает, что в день в среднем преодолевает до сотни километров.

В дороге Аллеманд пытается останавливаться у людей, которые, как и он, владеют языком эсперанто. 

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Теги: #Швейцария#вакансия путешественника