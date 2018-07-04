Украинские дайверы рассказали, что сделали для спасения застрявших в тайской пещере детей (видео)

"Детям надо будет научиться дышать с аквалангом. Все остальное за них сделают "Котики". Их будут тянуть вдоль веревки, а им нужно будет только дышать через акваланг", - рассказал украинец.

Двое украинцев - Всеволод Коробов и Максим Полежака - присоединились к спасению застрявших в тайской пещере детей. Об их вкладе и роли в спасательной миссии Всеволод рассказал ТСН.

По его словам, украинцы были в международной команде, главная задача которой – помогать американским "Морским котикам". Украинцы там были как знатоки пещерного дайвинга.

Так, команда под водой в полной темноте прокладывала дороги из веревок. С помощью них теперь движутся другие дайверы, передаются инструменты, и самое главное – именно ими, скорее всего, будут выводить детей из пещеры, рассказал Коробов.

"Детям надо будет научиться дышать с аквалангом. Все остальное за них сделают "Котики". Их будут тянуть вдоль веревки, а им нужно будет только дышать через регулятор акваланге", - рассказал украинец. Он также отметил, что работу в отдаленной пещере выполнил именно Максим Полежака.

Сейчас спасатели уже не в пещере. "Сделали все, что надо было. Там сейчас работают тайские военные, им помогает австралийская морская полиция и американские специалисты", - пояснил Всеволод.

"А сейчас самая сложная часть: найти способ вытащить детей. Командный мозговой штурм", - написал дайвер в Facebook.

2 июля в тайской пещере после 9 дней поиска нашли живой детскую футбольную команду. Двенадцать подростков, старшему из которых 16, и их 25-летний тренер потерялись в субботу, 23 июня. Ребята пошли на прогулку среди скал в городе Чианг Рай. Путешествие детей прервала ливень, предполагают - именно непогода и вода залила пещеру, помешали им вовремя выйти на свет. Подростков разыскивали вдоль всей 8-километровой ловушки.