В сети появилось видео, на котором легенда мирового футбола Диего Марадона запечатлен за несколько дней до своей смерти.
Об этом сообщает mirror.co.uk.
Видео снял сосед Марадоны по закрытому поместью Сан-Андрес, где экс-футболист провел последние две недели своей жизни.
Читайте такжеУстановлена точная причина смерти Марадоны
На видео можно увидеть, как Марадона выходит из своего дома в сопровождении нескольких мужчин. Можно заметить, что ему трудно передвигаться, он опирается на двух спутников. Еще один мужчина сзади несет раскладной стул.
В один из моментов слышно, как из соседнего дома Марадону зовет маленькая девочка. Она кричит ему: "Привет, Диего" ("Hola Diego"). Экс-футболист оборачивается и, несмотря на очевидный дискомфорт, машет ей рукой. После этого девочка говорит своей маме: "Марадона поприветствовал меня" ("Me saludo Maradona").
The last video of #Maradona recorded on Tuesday shows he wasn’t fit at all during his walk through San Andrés neighborhood.— Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) November 27, 2020
He raised his hand to respond to a little boy who greeted him. It generated the happiness of the boy, who declared: "Maradona greeted me." #SilverSportspic.twitter.com/YqbbgFqyzk
Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Адвокат Марадоны потребовал расследовать обстоятельства смерти легендарного аргентинца.
- В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур.
- Футбольный мир простился с Диего Марадоной в соцсетях.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- Похороны легенды футбола прошли 26 ноября.
- УНИАН собрал главные достижения Марадоны на футбольном поле в одном материале.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram