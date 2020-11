В сети появилось видео, на котором легенда мирового футбола Диего Марадона запечатлен за несколько дней до своей смерти.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Видео снял сосед Марадоны по закрытому поместью Сан-Андрес, где экс-футболист провел последние две недели своей жизни.

На видео можно увидеть, как Марадона выходит из своего дома в сопровождении нескольких мужчин. Можно заметить, что ему трудно передвигаться, он опирается на двух спутников. Еще один мужчина сзади несет раскладной стул.

В один из моментов слышно, как из соседнего дома Марадону зовет маленькая девочка. Она кричит ему: "Привет, Диего" ("Hola Diego"). Экс-футболист оборачивается и, несмотря на очевидный дискомфорт, машет ей рукой. После этого девочка говорит своей маме: "Марадона поприветствовал меня" ("Me saludo Maradona").

