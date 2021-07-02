В Украине все больше обостряется кризис в сфере среднего образования. Особенно остро она ощущается в регионах.

По данным Ассоциации городов Украины, в 2021 году из-за ошибок центральной власти в бюджетном планировании общины недополучили из государственного бюджета на образование почти 38 млрд грн.

В школах не хватает элементарного, ведь они имеют только треть необходимых средств на ремонт зданий и кровель, лишь 33% средств — на ремонт пищеблоков, 31% — на закупку мебели для учебных классов, 28% — на закупку компьютеров, 28,7% — на ремонт спортивных залов. Всего по стране на зарплату учителям не хватает 855 млн грн.

Начиная с 2014 года, когда в Украине было начато реформу децентрализации, закрылись 2,7 тыс. средних учебных заведений, хотя общее количество учеников выросло почти на полмиллиона. По прогнозам профсоюза работников образования и науки, из-за отмены правительством государственного субсидирования получения полного общего среднего образования до 2022 года могут закрыться еще 3 тыс. средних школ. Вследствие этого без работы могут остаться почти 20 тысяч учителей.

Ситуация попала в фокус внимания политических сил, представленных в парламенте. Отдельно, партия «ЗА МАЙБУТНЄ» выступает против отмены государственного субсидирования получения полного общего образования и призвала правительство изменить систему потребностей общин в финансировании среднего образования и увеличить объем центральной образовательной субвенции.

В партии считают, что правительство должно срочно пересмотреть результаты программы оптимизации средних школ и исправить допущенные ошибки. В частности, возобновить работу школ, которые были закрыты без объективных на то причин и восстановить на должностях несправедливо уволенных учителей. При этом каждый педагог должен получить финансовую компенсацию.

Соответствующие предложения народные депутаты от партии «ЗА МАЙБУТНЄ» планируют подать в качестве изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год.

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Автор: Иван Бойко