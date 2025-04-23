Миргород, Полтавская область - Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) вместе с Министерством социальной политики Украины сегодня официально открыли обновленный корпус санатория "Слава", превратив его в безопасное учреждение с достойными условиями проживания для размещения и предоставления социальных услуг пожилым людям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц, пострадавших из-за продолжающейся войны.

УВКБ ООН осуществило комплексный ремонт и обустройство помещений заведения, которое предоставляет услуги поддержанного проживания. Работы были направлены на улучшение жилищных условий и модернизацию необходимой инфраструктуры, такой как системы отопления, электросетей, вентиляции, водоснабжения и канализации, чтобы создать комфортную среду для всех жителей, в том числе людей с инвалидностью.

Однако восстановление здания - это лишь часть изменений. Санаторий "Слава" стал также частью прогрессивной пилотной программы, которую УВКБ ООН реализует совместно с Министерством социальной политики и партнерской организацией "Право на защиту". Основная цель - повысить способность социальных работников санатория и общины помогать перемещенным людям в процессе социальной адаптации, что, в перспективе, позволит им жить самостоятельно в обществе.

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Благодаря индивидуальным планам социальной адаптации перемещенные люди получают поддержку, необходимую для долгосрочного решения их жизненной ситуации, одновременно укрепляя связи в новой общине. Это особенно важно для пожилых людей, которые до перемещения, а иногда и разрушения или оккупации их домов, вели самостоятельную жизнь, полагаясь на помощь соседей и близких.

Эта совместная инициатива УВКБ ООН и Министерства направлена на восстановление способности к самостоятельной жизни после перемещения, что соответствует целям Национальной стратегии деинституциализации.

"Трансформация санатория "Слава" - это не только ремонт здания и обеспечение лучшей среды, это и восстановление достоинства, надежды и возможностей для тех, кого война заставила покинуть дома. Сочетая улучшенные условия проживания с индивидуальными услугами социальной поддержки, мы расширяем возможности перемещенных лиц восстановить свою жизнь и интегрироваться в общество. В то же время мы тесно сотрудничаем с Министерством и местными властями, чтобы убедиться, что этот опыт поможет укрепить систему социальной защиты по всей стране, а следовательно, в долгосрочной перспективе принести пользу многим людям", - сказала Представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

"До вынужденного перемещения эти люди имели свои дома, хозяйство и планы на спокойную старость в кругу родных и близких. Однако война внесла свои страшные коррективы: потеря жилья, здоровья, привычного образа жизни привели к тому, что теперь эти люди стали ВПЛ, которые уже не имеют ни сил, ни возможностей начинать все с нуля. Понимая это, мы фактически изменили назначение санатория, создав здесь достойные условия жизни для людей старшего возраста и людей с инвалидностью, которые выехали из опасных территорий, и нуждаются в дополнительной поддержке. Мы благодарны нашим партнерам, вместе с которыми нам удалось модернизировать инфраструктуру санатория, улучшить жилищные условия так, чтобы его жителям было здесь максимально удобно и безопасно", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Мы хотим, чтобы каждый человек, который оказался в сложных обстоятельствах из-за войны, имел не только крышу над головой, но и реальный шанс вернуть себе контроль над жизнью. Услуга социальной адаптации, которую мы реализуем в санатории "Слава", заключается в индивидуальном сопровождении и поддержке каждого получателя помощи - от создания персонального плана действий до его реализации. Мы помогаем людям постепенно восстановить навыки самостоятельной жизни, принимать обоснованные решения по дальнейшему устройству и обеспечению собственного благосостояния после выселения из санатория. Это не просто помощь, а инвестиция в достойное и независимое будущее", - отметила заместитель координатора программы социальной помощи и защиты БФ "Право на защиту" Вита Титова.

Санаторий "Слава" в Миргороде сейчас предоставляет три ключевые социальные услуги: временное проживание для ВПЛ, пока им не будет найдено долгосрочное жилье; поддержанное проживание для людей, нуждающихся в помощи в повседневной жизни (в частности, пожилых людей и лиц с инвалидностью); а также новую пилотную услугу по социальной адаптации для постепенного перехода к самостоятельной жизни.

УВКБ ООН уже много лет тесно сотрудничает с Министерством социальной политики Украины и в 2022 году подписало Меморандум о взаимопонимании с целью расширения доступа к системе социальной защиты для ВПЛ и других уязвимых слоев населения, пострадавших от войны.

Опираясь на это сотрудничество, УВКБ ООН и Министерство внедряют совместную пилотную инициативу по социальной адаптации в санатории "Слава", а также санатории "Родина" в Трускавце на Львовщине с целью укрепления этой социальной услуги как важного компонента, который позволит пожилым внутренне перемещенным людям найти долгосрочное решение.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года УВКБ ООН поддержало 4,3 миллиона человек в Украине в 2022 году с помощью различных гуманитарных программ и программ восстановления, а также 2,63 миллиона человек в 2023 году. В 2024 году УВКБ ООН предоставило около 1,7 миллиона многоотраслевых услуг, таких как денежная помощь, ремонт домов, психосоциальная поддержка и юридические консультации пострадавшим от войны людям по всей Украине, чтобы помочь им восстановить жизнь и отстроить дома.