Письма после захвата нацистами Каменца-Подольского забрал с почты немецкий офицер.

Ровно 80 лет - день в день, два письма из прифронтового Каменца-Подольского наконец доставили адресатам. Правда получила их уже внучка.

Почему так долго шла корреспонденция, где были письма и о чем писали в те трудные времена, говорится в сюжете ТСН.

"Дорогой Исаак. Спасибо тебе за твои открытки. Мы с мамой сидим дома и ждем только смерти, потому что другого выбора не имеем. Я привязан к работе, а враг "налетает" и убивает людей. И как мы только живы", - говорится в одном из писем.

Эти строки написаны ровно 80 лет назад. На пожелтевших от времени листках стоит дата 2 июля 1941 года. Письмо отправили в Харьков Якову, а получает внучка его брата Юля Корсунская в Киеве, которая прилетела специально из США.

Читайте такжеАрхивы чрезвычайной комиссии, где зафиксированы преступления нацистов в период оккупации Киева, впервые появятся онлайн"Писал М. Ципес. Кто же этот таинственный Ципес. Я не знаю, кто такой Ципес, Яков погиб на фронте. Яков - это брат моего дедушки, у них было 7 детей", - говорит Юля.

1215 писем - целое сокровище 10 лет назад исследователи нашли в венском Музее. После захвата Каменца-Подольского их забрал, очевидно с почты, немецкий офицер. Хотел после войны их исследовать, но погиб на фронте.

Дочь Никифора Курченко Екатерина целует письмо перед тем как его вскрыть. Единственное, что знала об отце то, что он пропал без вести. Это единственное письмо от папы за всю жизнь.

"Доброго здоровья, моя жена Настя. Жму твою правую руку и крепко целую. Хотел бы получить ответ, но куда ты будешь писать. Передавай привет всем, пока жив", - говорится в письме.

В каждом письме много личного, но удивляет, что военные практически не пишут о боях. Больше о том, что скучают по родным, переживают за детей.

Юле Корсунской еще предстоит выяснить кто именно писал ее двоюродному деду эти письма и выжили ли они в той ужасной мясорубке. 80 лет назад Каменец-Подольский сильно бомбили, 10 июля уже оккупировали, а в августе расстреляли 23 тыс. местных евреев.

Музей истории Украины во второй мировой войне оцифровал все адреса писем, половину уже доставили адресатам.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая