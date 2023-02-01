Специалист советует обращать внимание на то, правильно ли заполнен документ.

Повестки для призывников. Представители полиции и военные вышли в парки, жилые массивы и торговые центры. Кто, где и как может вручить повестку, узнавали журналисты в эфире "Сніданку з 1+1".

Явление вручения повесток в общественных местах точно не принудительное, но все же вызывает ряд вопросов, заявляет адвокат Андрей Новак. Он подчеркнул, что вручать этот документ в любом месте полицейские не имеют права:

"Вручать повестки должны только представители территориального центра комплектования, только те сотрудники, которые уполномочены на это...".

Новак говорит, что выписывать повестку сразу на улице - законно. Такие полномочия имеет, например, начальник военкомата. Другое дело уже заполненные повестки - вручать их могут несколько категорий людей: работодатели, руководители учебных заведений, органы местного самоуправления, представители ЖЭКов, ОСМД и тому подобное.

Адвокат также советует обращать внимание на то, правильно ли заполнен документ. Обязательные реквизиты - фамилия, имя и отчество военнообязанного, место его регистрации, место, дата и время, куда нужно прибыть, и подпись и печать руководителя ЦТК.

Самый оптимальный вариант вручения повестки по месту жительства, но и тут есть загвоздка. Большинство мужчин в военкомате были еще студентами, поэтому и приходится раздавать этот документ на улице.

Раздача повесток и мобилизация в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения проходит мобилизация, военнообязанных граждан просят явиться в военкоматы для уточнения своих данных. На этом фоне в сети появилось множество фейков о раздаче повесток.

21 января Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы для того, чтобы защитники могли восстановиться после боевых действий.

24 января в ВСУ объяснили, что прежде всего в Украине мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения, которые предоставлены западными партнерами.

Военнообязанные, нарушающие правила воинского учета, привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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