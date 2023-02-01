Повестки для призывников. Представители полиции и военные вышли в парки, жилые массивы и торговые центры. Кто, где и как может вручить повестку, узнавали журналисты в эфире "Сніданку з 1+1".
Явление вручения повесток в общественных местах точно не принудительное, но все же вызывает ряд вопросов, заявляет адвокат Андрей Новак. Он подчеркнул, что вручать этот документ в любом месте полицейские не имеют права:
"Вручать повестки должны только представители территориального центра комплектования, только те сотрудники, которые уполномочены на это...".
Новак говорит, что выписывать повестку сразу на улице - законно. Такие полномочия имеет, например, начальник военкомата. Другое дело уже заполненные повестки - вручать их могут несколько категорий людей: работодатели, руководители учебных заведений, органы местного самоуправления, представители ЖЭКов, ОСМД и тому подобное.
Адвокат также советует обращать внимание на то, правильно ли заполнен документ. Обязательные реквизиты - фамилия, имя и отчество военнообязанного, место его регистрации, место, дата и время, куда нужно прибыть, и подпись и печать руководителя ЦТК.
Самый оптимальный вариант вручения повестки по месту жительства, но и тут есть загвоздка. Большинство мужчин в военкомате были еще студентами, поэтому и приходится раздавать этот документ на улице.
Раздача повесток и мобилизация в Украине
В Украине с начала полномасштабного вторжения проходит мобилизация, военнообязанных граждан просят явиться в военкоматы для уточнения своих данных. На этом фоне в сети появилось множество фейков о раздаче повесток.
21 января Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы для того, чтобы защитники могли восстановиться после боевых действий.
24 января в ВСУ объяснили, что прежде всего в Украине мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения, которые предоставлены западными партнерами.
Военнообязанные, нарушающие правила воинского учета, привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.