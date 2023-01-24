Прежде всего в Украине мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения, которые предоставлены западными партнерами.
О том, как сейчас идет мобилизация в Украине 2023, рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач. "Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для восполнения потерь. Прежде всего мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", - отметил он.
Горбач подчеркнул, что мобилизация началась 24 февраля прошлого года и постоянно продолжается, никаких волн мобилизации нет.
"В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о годности к военной службе", - сообщил он.
При этом Горбач добавил, что личный состав, который ранее не проходил службы, призывается в учебные центры, где происходит обучение по определенным специальностям. Потом призывники прибывают в воинские части на конкретные должности.
Горбач отмечает, что граждане, которые мобилизуются с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части.
"Сегодняшний этап является решающим для нас и наших потомков. Защитить наше государство от агрессора - обязанность каждого", - отметил начальник управления персонала.
Мобилизация в Украине - что надо знать
24 февраля РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. В нашей стране было введено военное положение и всеобщую мобилизацию. 15 марта прошлого года сообщалось о запуске второй волны мобилизации. Стоит отметить, что общей мобилизации подлежат военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет.
Военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что усиление мобилизационных мер в Украине возможно в случае подготовки к отражению вероятного наступления войск России.