Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и далее командующие работают над их реализацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство должно создать резервы личного состава Сил обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, в День Соборности Украины состоялась встреча Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании, члена британского парламента Бориса Джонсона со студентами и преподавателями Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Президент Украины отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии есть личный состав, который нужно беречь.

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"Люди не просто важные, а самые важные", – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о пополнении личного состава украинского войска, глава государства сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам - и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что не может раскрыть подробностей мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и далее командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

Демобилизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации мобилизованных украинских военных, которые отслужили один год по их желанию. Он сослался на ст. 26 закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой могут демобилизовать по возрасту, по состоянию здоровья, в связи с семейными обстоятельствами, в связи с обвинительным приговором суда либо уважительных причин, указанных в законе.

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