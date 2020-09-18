Специальный представитель Объединённой еврейской общины Украины отправился в Умань накануне Рош а-Шана — еврейского Нового года, чтобы показать, что происходит в городе накануне большого праздника.

Об этом УНИАН сообщили в ОЕОУ.

Так, при въезде в саму Умань, а также в зону паломничества брацлавских хасидов работают блокпосты, на которых проверяют документы, в частности, прописку и спецпропуски. Автомобили при въезде в зону паломничества обрабатывают специальным раствором хлора в рамках противоэпидемических мер.

Кроме этого, как сообщили в ОЕОУ, в городе развернулся целый палаточный городок спецслужб, в частности ГСЧС, полиции и медиков, которые будут дежурить и обеспечивать порядок во время празднований Рош а-Шана.

По информации спецпредставителя ОЕОУ, по состоянию на 15:00 в Умани было спокойно, а на улице заметно много полицейских с оружием, можно увидеть служащих Национальной гвардии и патрульных специального назначения.

Противоэпидемические меры строго соблюдаются в самом могильном комплексе раввина Нахмана: туда пускают только после измерения температуры и в защитной маске. У могилы цадика было зафиксировано небольшое количество людей, которые молились, соблюдая дистанцию благодаря специальной разметке на полу.

Стоит отметить, что спецпредставителю ОЕОУ удалось выяснить, что Фонд имени рабби Нахмана, который занимается паломничеством и представляет брацлавских хасидов в Украине, в этом году потратил порядка 14 миллионов гривен на организацию безопасного празднования Рош а-Шана в Умани.

Напомним, что Рош а-Шана начнётся сегодня, 18 сентября, с заходом солнца. Евреи будут праздновать Новый год два дня — до захода солнца 20 сентября.

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Автор: УНИАН