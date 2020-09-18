На Львовщине пограничники разоблачили иностранца-паломника, который изображал из себя украинца.
По это в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"На контроле мужчина предоставил паспорт гражданина Украины, однако установлено, что документ мужчине не принадлежит", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, на самом деле мужчина оказался гражданином Австрии, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви.
Почему хасиды едут в Умань:
В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавского течения хасидизма, - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.
Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым.
В 2019 для встречи 5780-го иудейского нового года (Рош а-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников.
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Запрет въезда иностранцам на территорию Украины
- Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.
- 18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани.
- В то же время президент Фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун выражал надежду, что органы местной и центральной власти Украины, несмотря на карантинные ограничения, позволят хасидам совершить паломничество к священным для них местам в Умани.
- 27 августа Кабинет Министров установил запрет на въезд иностранцев с полуночи 28 августа.
- По состоянию на 15 сентября в Украине из Беларуси пытались попасть 690 хасидов. Пограничники прогнозировали прибытие еще нескольких тысяч человек на различные участки госграницы.
- Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда. Задействованы вертолет Ми-8, два вертолета H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для воздушного мониторинга границы.
- 15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения - до святых мест в Украине.
- 16 сентября Украина закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью из-за хасидов.
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