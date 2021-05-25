Пользоваться парком можно будет бесплатно.

Программа президента Владимира Зеленского «Большая стройка» запускается в Киеве. Первым объектом, который будет создан уже вскоре станет современный урбан-парк на территории ВДНГ.

Как сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, подготовительные работы по обустройству урбан-парка стартуют в пятницу, 28 мая.

«Чтобы быть здоровыми и заниматься спортом, украинцам не обязательно покупать абонементы в фитнес-зал. Мы создаем доступную, а главное интересную и разнообразную инфраструктуру. На ВДНГ появятся: бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга, детские урбан-локации и столы для тенниса», - рассказал он.

Также здесь планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур. Пользоваться парком можно будет бесплатно.

По словам Тимошенко, урбан-парк - это часть концепции спортивного кластера на ВДНГ, который реализуется при поддержке Офиса Президента. Он является также составляющей инициативы президента Владимира Зеленского «Здоровая Украина».

«Уже точно знаю, что урбан-парк станет одной из любимых локаций для киевлян. Лично тоже жду с нетерпением», - отметил Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко рассказал, что благодаря программе «25 спортивных магнитов» каждая область страны получит многофункциональный спортивный объект международного уровня.

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Автор: Иван Бойко