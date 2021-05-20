Отдельный проект в составе программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», получивший название «25 спортивных магнитов», рассчитан на четыре года, в течение которых во всех регионах должны появиться современные спорткомплексы, отвечающие последним международным стандартам. Об этом в интервью журналу MINTRANS заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

«Президент в прошлом году инициировал проект "25 спортивных магнитов". Идея в том, чтобы в каждой области появился суперсовременный многофункциональный спортивный объект, который можно использовать во всеукраинском масштабе», - сказал Тимошенко.

В прошлом году уже было создано 10 таких магнитов, из которых замглавы ОП отдельно выделил несколько. Один из них - 6-этажный спорткомплекс "Олимпийские резервы" в Днепре, построенный "с нуля" для олимпийских видов спорта: бадминтона, тенниса, волейбола, баскетбола, художественной гимнастики и других.

Совсем недавно в Краматорске была открыта Ледовая арена, на которой хоккейные клубы уже проводят матчи. В Виннице завершилась реконструкция спорткомплекса "Здоровье", который стал, в том числе, и тренировочной базой для паралимпийцев. В Чернигове был капитально отремонтирован 40-летний стадион "Юность".

Отдельного внимания, по мнению Тимошенко, заслуживает водная арена международного класса, строящаяся в Тернополе. Это будет уникальный для Украины спортивный объект такого класса. Водная арена «Тернополь» сможет принимать чемпионаты Европы и мира.

Отбор кандидатов для участия в проекте «25 спортивных магнитов» осуществляется на основе заявок, которые подают органы местного самоуправления.

«Это точно будут объекты, в которых количество зрительских мест – не меньше полутысячи. И еще одно важное требование – чтобы там была возможность проводить всеукраинские и международные соревнования по не менее чем пяти олимпийским видам спорта», - описал замглавы ОП главные критерии для попадания региональных проектов в перечень «25 спортивных магнитов».

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко уже сообщал, что по плану на 2021 год в рамках «Большой стройки» в Украине должны построить и реконструировать 80 стадионов и 29 бассейнов.

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Автор: Григорий Бондарь