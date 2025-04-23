Благотворительная миссия фонда Андрея Матюхи: На стыке гуманности, культуры и медицины

Бизнес в Украине всё чаще становится активным участником социальных изменений. Яркий пример — Фонд Андрея Матюхи, который за последний год реализовал ряд значимых проектов в сфере здравоохранения, культуры и партнёрства. Его подходы отличаются не декларативностью, а реальным воздействием: помощь поступает туда, где она действительно меняет жизни.

Биография, которая вдохновляет: путь Андрея Матюхи

Андрей Матюха — украинский предприниматель и президент одноимённого благотворительного фонда. Его филантропическая деятельность охватывает медицину, образование, спорт и культуру. Вместо разовой помощи он формирует модель устойчивого социального бизнеса, активно вовлечённого в решение общественных проблем.

Медицинская помощь, спасающая детские жизни

В апреле Good Donation и Фонд Андрея Матюхи передали детской больнице "Охматдет" современное хирургическое оборудование Thompson, которое позволяет проводить операции с минимальной травматичностью и высокой точностью. Общая стоимость проекта — 2,22 млн грн.

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"Мы хотим, чтобы украинские дети лечились не хуже, чем в лучших клиниках мира. И мы сделаем для этого всё возможное", — подчеркнул Андрей Матюха.

Система Thompson обеспечивает:

чёткую визуализацию во время операции

надёжную фиксацию инструментов

снижение риска травмирования тканей

сокращение времени наркоза

оптимальную логику работы в операционной

По оценке врачей, ежегодно благодаря этому оборудованию улучшится качество более 300 операций.

Культурная дипломатия: искусство как язык единства

В апреле на фасаде Музея истории Киева появилась инсталляция ORIGAMI for UKRAINE — 5000 оригами-птиц как символ мира. В создании участвовали дети из Дворца молодёжи, а главным партнёром проекта стал Фонд Андрея Матюхи. Инициатива сочетает искусство и благотворительность: собранные средства направят на медицинское оборудование для Киевского центра реабилитации.

Инсталляция останется на фасаде музея в течение трёх месяцев и станет символом культурного диалога между Киевом и Брюсселем. В Фонде подчёркивают: культура — это ещё один уровень поддержки, способный вдохновлять и объединять общество.

Векторы влияния: стратегия Матюхи Андрея Валерьевича

Основные направления работы фонда:

поддержка детской медицины

культурные проекты с социальной глубиной

сотрудничество с другими благотворительными фондами

долгосрочная помощь Украине

"Благотворительность не должна быть реакцией на трагедию — она должна стать системной частью стратегии восстановления Украины", — отмечает Андрей Матюха.

В дальнейшем фонд планирует расширять существующие программы, увеличивать масштаб помощи в медицинской сфере и активно участвовать в восстановлении страны.

Символы, которые говорят: ORIGAMI как жест поддержки

Проект ORIGAMI for UKRAINE — не просто эстетический объект, а платформа единства, благотворительности и культурного диалога. В создании инсталляции участвовали дети, что добавило проекту особой эмоциональной глубины.

Фонд Андрея Матюхи поддержал инициативу, став одним из ключевых партнёров мероприятия:

"В то время, когда страна борется за жизнь и свободу, такие символы, как птицы оригами, имеют огромное значение. Они не просто украшают — они говорят", — сказал Матюха.