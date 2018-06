В США названы лучшие фильмы, актриса и актер 2007 года

Национальное общество кинокритиков США объявило фильм Пола Андерсона "There Will Be Blood" (в российском прокате - "Нефть") лучшей картиной 2007 года. Исполнитель главной роли в фильме Дэниел Дэй-Льюис получил награду как лучший актер, Пол Андерсон признан лучшим режиссером, сообщает Reuters. "There Will Be Blood" снят по роману Эптона Синклера "Нефть!" ("Oil!"), который рассказывает о скандале 1920-х годов в администрации президента США Уоррена Хардинга. Тогда оказалось, что ближайшие помощники Хардинга использовали государственные нефтяные месторождения в личных целях.

Награда Национального общества кинокритиков в номинации "Лучшая женская роль" досталась Джули Кристи. В драме "Away From Her" ("Далеко от нее") она исполнила роль женщины, страдающей болезнью Альцгеймера.

Лучшим фильмом на иностранном языке названа румынская лента "Четыре месяца, три недели и два дня" режиссера Кристиана Мунгиу, которая получила в 2007 году главный приз Каннского кинофестиваля. В категории документальных фильмов победила картина "No End in Sight" ("Конца не видно") о войне в Ираке.

Без наград Национального общества кинокритиков остались фильмы "Sweeney Todd" ("Суини Тодд") Тима Бертона и "No Country for Old Men" ("Старикам тут не место") братьев Коэнов. Эти картины называют в числе главных претендентов на "Оскара".