Яремче шестой день живет без мобильной связи: туристы не могут вызвать скорую и такси
01:11, 04 ноября 2013Общество
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Туристический город в Карпатах Яремче, где, по решению горсовета, запретили мобильную связь из-за якобы вредных излучений, шестой день живет "поза зоною досяжностi".
В Яремче по решению горсовета, запретили мобильную связь из-за якобы вредных излучений
После запрета мобильные операторы подали в суд на мэрию, а сегодня планировались общественные слушания по этому вопросу. Тем временем, как рассказали Вестям местные жители, в городке происходит настоящий хаос.
"Туристы не могут вызвать скорую и такси. Люди снимают бронь с коттеджей и едут в другие места. Если связь не включат, мы по миру пойдем", - жалуется хозяин одного из коттеджей Игорь Павлив.
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При этом не все потенциальные туристы преживают из-за отсутсвия связи з миром.
"А я не вижу ничего плохого в том, что есть город, где можно пожить без цивилизации", - пишет в соцсети львовянка Ульяна Марченко.
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