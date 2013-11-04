Яремче шестой день живет без мобильной связи: туристы не могут вызвать скорую и такси

01:11, 04 ноября 2013
Общество
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Туристический город в Карпатах Яремче, где, по решению горсовета, запретили мобильную связь из-за якобы вредных излучений, шестой день живет "поза зоною досяжностi".

В Яремче по решению горсовета, запретили мобильную связь из-за якобы вредных излучений

После запрета мобильные операторы подали в суд на мэрию, а сегодня планировались общественные слушания по этому вопросу. Тем временем, как рассказали Вестям местные жители, в городке происходит настоящий хаос.

"Туристы не могут вызвать скорую и такси. Люди снимают бронь с коттеджей и едут в другие места. Если связь не включат, мы по миру пойдем", - жалуется хозяин одного из коттеджей Игорь Павлив.

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При этом не все потенциальные туристы преживают из-за отсутсвия связи з миром. 

"А я не вижу ничего плохого в том, что есть город, где можно пожить без цивилизации", - пишет в соцсети львовянка Ульяна Марченко.

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