Яремче шестой день живет без мобильной связи: туристы не могут вызвать скорую и такси

После запрета мобильные операторы подали в суд на мэрию, а сегодня планировались общественные слушания по этому вопросу. Тем временем, как рассказали Вестям местные жители, в городке происходит настоящий хаос.

"Туристы не могут вызвать скорую и такси. Люди снимают бронь с коттеджей и едут в другие места. Если связь не включат, мы по миру пойдем", - жалуется хозяин одного из коттеджей Игорь Павлив.

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При этом не все потенциальные туристы преживают из-за отсутсвия связи з миром.

"А я не вижу ничего плохого в том, что есть город, где можно пожить без цивилизации", - пишет в соцсети львовянка Ульяна Марченко.