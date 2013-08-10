АМКУ требует от мобильных операторов не изменять тарифы без согласия абонента

Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета.

«В последнее время в Антимонопольный комитет Украины поступали многочисленные жалобы граждан на операторов рынка мобильной связи, в частности на три ведущие компании на рынке. В связи с этим, Комитетом было проведено соответствующее расследование, результаты которого показали наличие неправомерных, по мнению Комитета, действий операторов мобильной связи», - говорится в сообщении.

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По информации АМКУ самыми распространенными из нарушений являются: повышение ежедневной и ежемесячной абонентных плат; необходимость пополнения счета на установленную цену, как условие для возобновления возможности пользоваться всем объемом услуг; перевод на другой тарифный план потребителей услуг мобильных операторов, в частности без предварительного уведомления абонентов; повышение платы за соединение; установление мелодии вместо гудка без предварительного уведомления абонентов и снятие с их счета платы за эту услугу; изменение стоимости услуги и т. п.

Пресс-служба АМКУ подчеркнула, что в обязанности операторов входит информирование граждан в средствах массовой информации и/или на своем веб-сайте об изменении тарифов, тарифных планов, которые устанавливаются ими самостоятельно, не позднее чем за семь календарных дней до их изменения.

«Два оператора заключают с такими абонентами публичные договоры, третий – договоры присоединения, которые в соответствии с гражданским законодательством устанавливают права и обязанности сторон. Согласно этим договорам операторам запрещается включать в договор положения, предусматривающие получение и/или уплату потребителем услуг, которые он не заказывал, а также положения, предусматривающие условия, которые ставят стороны договора в неравное положение, ограничивая или ухудшая тем самым права потребителя по сравнению с определенным законодательством. Однако фактически потребитель не имеет возможности повлиять на условия, которые выставляются операторами», - отмечают в Антимонопольном комитете.

Кроме того, три ведущих оператора рынка, в адрес которых возникают нарекания, имеют признаки занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг мобильной (подвижной) сотовой связи в течение 2012 года и 7 месяцев 2013 года. Их действия в виде информирования абонентов лишь о намерении изменения условий предоставления определенных услуг, в частности условий тарифных планов и дополнительных услуг без согласования с действующими абонентами могут приводить к ущемлению интересов потребителей (абонентов), что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

В связи с этим, Комитет предоставил операторам мобильной связи обязательные к рассмотрению рекомендации, о результатах которых операторы должны сообщить в тридцатидневный срок.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно мобильных операторов «Киевстар» и «МТС» за невыполнение рекомендаций по снижению внутренних тарифов.

В конце 2012 года, указанные мобильные операторы согласились снизить тарифы на международные и внутриукраинские разговоры.

По прогнозам АМКУ экономический эффект от снижения тарифов должен был составить свыше 1 млрд грн.