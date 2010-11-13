Украина и Венгрия активизируют поддержку национальных меньшинств

Украина и Венгрия намерены активизировать меры по поддержке национальных меньшинств украинцев в Венгрии и венгров в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующей договоренности сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совместном брифинге с венгерским коллегой Виктором ОРБАНОМ.

Он в частности отметил, что украинская сторона поставила вопрос о предоставлении более широкой возможности использования украинского языка в Венгрии и создания телевизионных передач на украинском языке. «Мне очень импонировало желание премьер-министра (Венгрии) решить эти вопросы. Со своей стороны я заверил В.ОРБАНА, что правительство Украины будет делать все необходимое для развития культуры, языка в тех районах, в которых проживают венгры в Украине», – сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь В.ОРБАН поблагодарил Н.АЗАРОВА за действия, которые правительство Украины уже предприняло для поддержки венгерской диаспоры в Украине.